Реши задачу говорю вопрос. На теплоходе было 72 пассажиров. на приятное 25 пассажиров вышли, а 20 сели на теплоход. Сколько пассажиров стало на теплоходе? кто решит даю 1000,000,000 балов : )
Математика
Реши задачу говорю вопрос. На теплоходе было 72 пассажиров. на приятное 25 пассажиров вышли, а 20 сели на теплоход. Сколько пассажиров стало на теплоходе? кто решит даю 1000,000,000 балов : )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 72-25=47 человек стало , когда вышли пассажиры 2) 47+20=67 человек стало всего
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