Реши задачу говорю вопрос. На теплоходе было 72 пассажиров. на приятное 25 пассажиров вышли, а 20 сели на теплоход. Сколько пассажиров стало на теплоходе? кто решит даю 1000,000,000 балов : )

Математика

Реши задачу говорю вопрос. На теплоходе было 72 пассажиров. на приятное 25 пассажиров вышли, а 20 сели на теплоход. Сколько пассажиров стало на теплоходе? кто решит даю 1000,000,000 балов : )

Автор: Гость