Реши задачу.К раздвижной решётчатой основе юрты(кереге) из 6 секций привязывают 72 ??упольные жерди.Сколько купольных жердей привязывают к основе юрты из 4 секций?

Математика
Реши задачу.К раздвижной решётчатой основе юрты(кереге) из 6 секций привязывают 72 ??упольные жерди.Сколько купольных жердей привязывают к основе юрты из 4 секций?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)72:6=12(жерди)- идет на 1 секцию 2)12*4=48(жерди) Ответ:48 жерди привязывают  к основе юрты из 4 секций.
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