Реши задачу.К раздвижной решётчатой основе юрты(кереге) из 6 секций привязывают 72 ??упольные жерди.Сколько купольных жердей привязывают к основе юрты из 4 секций?

Математика

Реши задачу.К раздвижной решётчатой основе юрты(кереге) из 6 секций привязывают 72 ??упольные жерди.Сколько купольных жердей привязывают к основе юрты из 4 секций?

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