Реши задачу. на празднике Наурыз в одном ауле поставили 4 юрты а в другом ауле 5юрт. сколько всего юрт поставили в двух аулах? измени вопрос так чтобы задача решилась с помощью действия вычитания
Математика
Реши задачу. на празднике Наурыз в одном ауле поставили 4 юрты а в другом ауле 5юрт. сколько всего юрт поставили в двух аулах? измени вопрос так чтобы задача решилась с помощью действия вычитания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос на сколько больше юрт поставили во втором ауле, чем в первом? и решение через вычитание)))
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