Реши задачу. на празднике Наурыз в одном ауле поставили 4 юрты а в другом ауле 5юрт. сколько всего юрт поставили в двух аулах? измени вопрос так чтобы задача решилась с помощью действия вычитания

Математика

Реши задачу. на празднике Наурыз в одном ауле поставили 4 юрты а в другом ауле 5юрт. сколько всего юрт поставили в двух аулах? измени вопрос так чтобы задача решилась с помощью действия вычитания

Автор: Гость