Реши задачу никита купил в булочной 7 ватрушкек по цене 5 руб. 40 коп. за ватрушку. и столько же плюшек по цене 4 руб. и 50 коп. Сколько сдачи с 50 руб он получил?

Математика

Реши задачу никита купил в булочной 7 ватрушкек по цене 5 руб. 40 коп. за ватрушку. и столько же плюшек по цене 4 руб. и 50 коп. Сколько сдачи с 50 руб он получил?

Автор: Гость