Реши задачу никита купил в булочной 7 ватрушкек по цене 5 руб. 40 коп. за ватрушку. и столько же плюшек по цене 4 руб. и 50 коп. Сколько сдачи с 50 руб он получил?

Математика
Реши задачу никита купил в булочной 7 ватрушкек по цене 5 руб. 40 коп. за ватрушку. и столько же плюшек по цене 4 руб. и 50 коп. Сколько сдачи с 50 руб он получил?
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Гость:
А условие правильное?
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