Реши задачу. Общая длина кобры крокодила и удава составляет 19 м. Удав в пять раздутее кобры а крокодил на 8,5 м длиннее кобры. Какую часть составляют длина удава от длины крокодила

Гость: Гость:

Если: удав = х кобра = у крокодил = а То условия задачи будут: х=5*у ; а=у+8,5 Составим уравнение: х+у+а=19 Подставим наши переменные: 5у+у+у+8,5=19 7у+8,5=19 7у=19-8,5 7у=10,5 у=10,5/7 у=1,5 Мы нашли длину кобры. Таким образом, х=5у=5*1,5=7,5 (удав) а=у+8,5=1,5+8,5=10 (крокодил) Тогда длина удава от крокодила составит 7,5/10=0,75 то есть 3/4 ответ: 3/4