Реши задачу Петя и Вова вышли из своих домов навстречу друг другу и встретились через 7 минут Какое расстояние между домами питьевого если Петя шел со скоростью 30 минут в минус 30 метров в минуту А волосы скоростью 40 метров в...

Математика

Реши задачу Петя и Вова вышли из своих домов навстречу друг другу и встретились через 7 минут Какое расстояние между домами питьевого если Петя шел со скоростью 30 минут в минус 30 метров в минуту А волосы скоростью 40 метров в минуту

Автор: Гость