Реши задачу Петя и Вова вышли из своих домов навстречу друг другу и встретились через 7 минут Какое расстояние между домами питьевого если Петя шел со скоростью 30 минут в минус 30 метров в минуту А волосы скоростью 40 метров в...
Математика
Реши задачу Петя и Вова вышли из своих домов навстречу друг другу и встретились через 7 минут Какое расстояние между домами питьевого если Петя шел со скоростью 30 минут в минус 30 метров в минуту А волосы скоростью 40 метров в минуту
Ответ(ы):
Гость:
1)30 х 7=210(м)-Петя прошёл до Точки встречи 2)40 х 7=280(м)-Вова прошёл До точки встречи 3)210+280=490(м) Ответ:490м Росстояние между домами!
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Математика