реши задачу: при посещении зоопарка купили 78 детских и 16 взрослых билетов и заплатили за них 1260 реблей. Детский билет в 3 раза дешевле взрослого. Сколько стоит детский билет ? Сколько - взрослый билет ?
реши задачу: при посещении зоопарка купили 78 детских и 16 взрослых билетов и заплатили за них 1260 реблей. Детский билет в 3 раза дешевле взрослого. Сколько стоит детский билет ? Сколько - взрослый билет ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
детский билет = х взрослый билет = 3х 78х + 16*3х = 1260 78х + 48х = 1260 126х = 1260 х=10 детский билет = 10 взрослый билет = 30