Реши задачу Проверочная работа ,которую надо выполнить ребятам ,состоит из семи з??дании .Они уже выполнили три из них.какую часть работы им осталось выполнить
Математика
Реши задачу Проверочная работа ,которую надо выполнить ребятам ,состоит из семи з??дании .Они уже выполнили три из них.какую часть работы им осталось выполнить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно от 7 отнять 3 остаётся 4 задания. Ответ 4 задания осталось выполнить ребятам на проверочной работе
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Математика