Реши задачу Проверочная работа ,которую надо выполнить ребятам ,состоит из семи з??дании .Они уже выполнили три из них.какую часть работы им осталось выполнить

Математика

Реши задачу Проверочная работа ,которую надо выполнить ребятам ,состоит из семи з??дании .Они уже выполнили три из них.какую часть работы им осталось выполнить

Автор: Гость