Реши задачу Расстояние между двумя городами 861 км . Из городов навстречу друг д??угу движутся машины . одна из них прошла 3/7 всего расстояния , а другая - 2/7 . На каком расстоянии друг от друга находятся машины ?

Математика

Реши задачу Расстояние между двумя городами 861 км . Из городов навстречу друг д??угу движутся машины . одна из них прошла 3/7 всего расстояния , а другая - 2/7 . На каком расстоянии друг от друга находятся машины ?

Автор: Гость