Реши задачу Расстояние между двумя городами 861 км . Из городов навстречу друг д??угу движутся машины . одна из них прошла 3/7 всего расстояния , а другая - 2/7 . На каком расстоянии друг от друга находятся машины ?

Математика
Реши задачу Расстояние между двумя городами 861 км . Из городов навстречу друг д??угу движутся машины . одна из них прошла 3/7 всего расстояния , а другая - 2/7 . На каком расстоянии друг от друга находятся машины ?
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