Реши задачу с помощью уравнения. Масса одного чемодана 5 кг. Если массу другого чемодана увеличить в 3 раза ,то. масса двух чемоданов будет составлять 20 кг.Найди массу второго чемодана. Заранее спосибо!
Реши задачу с помощью уравнения. Масса одного чемодана 5 кг. Если массу другого чемодана увеличить в 3 раза ,то. масса двух чемоданов будет составлять 20 кг.Найди массу второго чемодана. Заранее спосибо!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
x-масса второго чемодана 3x+5=20 кг 3x=15 кг x=5 Ответ: 5 кг масса второго чемодана