Реши задачу с помощью уравнения. Вычисли и запиши ответ.Осенью цена на яблоки была достаточно низкая. После того как зимой цена яблок увеличилась в 2 раза, а весной в три раза, яблоки стали стоить 60руб.кг. Какова бы...

Реши задачу с помощью уравнения. Вычисли и запиши ответ.Осенью цена на яблоки была достаточно низкая. После того как зимой цена яблок увеличилась в 2 раза, а весной в три раза, яблоки стали стоить 60руб.кг. Какова была цена яблок осенью?