Реши задачу с помощью уравнения. Вычисли и запиши ответ.Осенью цена на яблоки была достаточно низкая. После того как зимой цена яблок увеличилась в 2 раза, а весной в три раза, яблоки стали стоить 60руб.кг. Какова бы...
Реши задачу с помощью уравнения. Вычисли и запиши ответ.Осенью цена на яблоки была достаточно низкая. После того как зимой цена яблок увеличилась в 2 раза, а весной в три раза, яблоки стали стоить 60руб.кг. Какова была цена яблок осенью?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть первоначальная цена будет х Тогда зимой они стоили 2х а весной 2х*3=6х 6х=60 х=10 Осенью они стоили по 10 руб