Реши задачу с помощью уровнения. на полив грядки площадью 5 м2 требуеться 50 л воды. сколько литров воды потребуеться для полива грядки площадью 7 м2 если норма расхода воды одинаковая?

Математика

Реши задачу с помощью уровнения. на полив грядки площадью 5 м2 требуеться 50 л воды. сколько литров воды потребуеться для полива грядки площадью 7 м2 если норма расхода воды одинаковая?

Автор: Гость