Реши задачу с помощью уровнения. на полив грядки площадью 5 м2 требуеться 50 л воды. сколько литров воды потребуеться для полива грядки площадью 7 м2 если норма расхода воды одинаковая?
Математика
Реши задачу с помощью уровнения. на полив грядки площадью 5 м2 требуеться 50 л воды. сколько литров воды потребуеться для полива грядки площадью 7 м2 если норма расхода воды одинаковая?
Ответ(ы):
Гость:
Х=(7*50)/5 х=70 литров воды
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