Реши задачу.составь в ней обратные задачи и реши их.Для ремонта школы купил и 2 бан??и голубой краски по 3 кг и 15 белой краски.Скольковмего килограммов краски купил и?
Математика
Реши задачу.составь в ней обратные задачи и реши их.Для ремонта школы купил и 2 бан??и голубой краски по 3 кг и 15 белой краски.Скольковмего килограммов краски купил и?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*2+3*15= 6+45= 51 кг Ответ: купили всего 51 килограмм краски
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