Реши задачу.составь в ней обратные задачи и реши их.Для ремонта школы купил и 2 бан??и голубой краски по 3 кг и 15 белой краски.Скольковмего килограммов краски купил и?

Математика

Реши задачу.составь в ней обратные задачи и реши их.Для ремонта школы купил и 2 бан??и голубой краски по 3 кг и 15 белой краски.Скольковмего килограммов краски купил и?

Автор: Гость