Реши задачу в классе 26 учеников .из них английский учат 16, немецкий-13, а 4 не учат ни тот ни другой. сколько изучают одновременно 2 языка
Математика
Реши задачу в классе 26 учеников .из них английский учат 16, немецкий-13, а 4 не учат ни тот ни другой. сколько изучают одновременно 2 языка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как так если 16+13=29 это уже больше количества учеников в классе и ещё +4=33
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