Реши задачу в классе 26 учеников .из них английский учат 16, немецкий-13, а 4 не учат ни тот ни другой. сколько изучают одновременно 2 языка

Математика

Реши задачу в классе 26 учеников .из них английский учат 16, немецкий-13, а 4 не учат ни тот ни другой. сколько изучают одновременно 2 языка

Автор: Гость