Реши задачу,вычисли и запеши ответ.КвадратABCD, сторана которого равна 2см,разделён??иаганалью АD на два разных треугольника. Чему равна площадь каждого треугольника.

Математика
Реши задачу,вычисли и запеши ответ.КвадратABCD, сторана которого равна 2см,разделён??иаганалью АD на два разных треугольника. Чему равна площадь каждого треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S квадрата ABCD = 2*2=4 см кв,  а S треугольников будет равна 4/2= 2 см кв
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