Реши задачу,вычисли и запеши ответ.КвадратABCD, сторана которого равна 2см,разделён??иаганалью АD на два разных треугольника. Чему равна площадь каждого треугольника.

Математика

Реши задачу,вычисли и запеши ответ.КвадратABCD, сторана которого равна 2см,разделён??иаганалью АD на два разных треугольника. Чему равна площадь каждого треугольника.

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