Реши задачу Вычисли и запиши ответ Для 27 люстр закупили 23 упаковки лампочек по 8 лампочек в каждой Хватит ли этого количества лампочек если для каждой люстры необходимо 7 лампочек?

Математика
Реши задачу Вычисли и запиши ответ Для 27 люстр закупили 23 упаковки лампочек по 8 лампочек в каждой Хватит ли этого количества лампочек если для каждой люстры необходимо 7 лампочек?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
посчитаем сколько лампочек у люстер27*7=189и сколько в упаковках23*8=184189-184=5ответ:не хвотает 5 лампочек значит не хватет

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