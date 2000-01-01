Реши задачу Вычисли и запиши ответ Для 27 люстр закупили 23 упаковки лампочек по 8 лампочек в каждой Хватит ли этого количества лампочек если для каждой люстры необходимо 7 лампочек?

Математика

Реши задачу Вычисли и запиши ответ Для 27 люстр закупили 23 упаковки лампочек по 8 лампочек в каждой Хватит ли этого количества лампочек если для каждой люстры необходимо 7 лампочек?

Автор: Гость