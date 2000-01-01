Реши задачу Вычисли и запиши ответ Для 27 люстр закупили 23 упаковки лампочек по 8 лампочек в каждой Хватит ли этого количества лампочек если для каждой люстры необходимо 7 лампочек?
Математика
Реши задачу Вычисли и запиши ответ Для 27 люстр закупили 23 упаковки лампочек по 8 лампочек в каждой Хватит ли этого количества лампочек если для каждой люстры необходимо 7 лампочек?
Ответ(ы):
Гость:
посчитаем сколько лампочек у люстер27*7=189и сколько в упаковках23*8=184189-184=5ответ:не хвотает 5 лампочек значит не хватет
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