Реши задачу Вычисли и запиши ответ. Длинна первого звена ломаной линии 3 см .дина в??орого звена в 2 раза больше первого.а длинна третей звена в 3 раза больше второго.во сколько раз длинна третьего звена больше длинны первого з...

Математика
Реши задачу Вычисли и запиши ответ. Длинна первого звена ломаной линии 3 см .дина в??орого звена в 2 раза больше первого.а длинна третей звена в 3 раза больше второго.во сколько раз длинна третьего звена больше длинны первого звена
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 3*2=6 (см)-длина второго звена 2) 6*3=18(см)-длина третьего звена 3)18:3=6(р) Ответ:длина третьего звена больше длины первого в 6 раз
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Спільнокореневе слово байка
Ответить
Русский язык
Прошу пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалу??ста помогите
Ответить
Литература
Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста))) Задание:" Образ куклы в литературе". Подбе??ите что - то интересное для выступления.
Ответить
Математика
Из 7 килограмм винограда получили 2 килограмма изюма Сколько надо взять винограда чтобы получить 4 раза больше
Ответить
Математика
В коробке было окно печенье сначала из него взяли 13 килограмм печенья потом туда засыпали 16 Сколько килограмм печенья стола в коробке решить зада...
Ответить