Реши задачу Вычисли и запиши ответ. Длинна первого звена ломаной линии 3 см .дина в??орого звена в 2 раза больше первого.а длинна третей звена в 3 раза больше второго.во сколько раз длинна третьего звена больше длинны первого з...

Математика

Реши задачу Вычисли и запиши ответ. Длинна первого звена ломаной линии 3 см .дина в??орого звена в 2 раза больше первого.а длинна третей звена в 3 раза больше второго.во сколько раз длинна третьего звена больше длинны первого звена

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