Реши задачу Вычисли и запиши ответ. Длинна первого звена ломаной линии 3 см .дина в??орого звена в 2 раза больше первого.а длинна третей звена в 3 раза больше второго.во сколько раз длинна третьего звена больше длинны первого з...
Математика
Реши задачу Вычисли и запиши ответ. Длинна первого звена ломаной линии 3 см .дина в??орого звена в 2 раза больше первого.а длинна третей звена в 3 раза больше второго.во сколько раз длинна третьего звена больше длинны первого звена
Ответ(ы):
Гость:
1) 3*2=6 (см)-длина второго звена 2) 6*3=18(см)-длина третьего звена 3)18:3=6(р) Ответ:длина третьего звена больше длины первого в 6 раз
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