Реши задачу Вычисли и запиши ответ Если вороны сидят по одной на каждую березу то ??е хватит одной березы если сядут по 2 на каждую березу одна береза останется лишь сколько ворон сколько берез
Математика
Реши задачу Вычисли и запиши ответ Если вороны сидят по одной на каждую березу то ??е хватит одной березы если сядут по 2 на каждую березу одна береза останется лишь сколько ворон сколько берез
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 вороны и три березы
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