Реши задачу Вычисли и запиши ответ Если вороны сидят по одной на каждую березу то ??е хватит одной березы если сядут по 2 на каждую березу одна береза останется лишь сколько ворон сколько берез

Математика

Реши задачу Вычисли и запиши ответ Если вороны сидят по одной на каждую березу то ??е хватит одной березы если сядут по 2 на каждую березу одна береза останется лишь сколько ворон сколько берез

Автор: Гость