Реши задачу Вычисли и запиши ответ каждой задачи Миша купил тетради и заплатил 27 руб. Костя купил в 6 раз больше таких же тетрадей Сколько заплатил Костя за свои тетради

Математика
Реши задачу Вычисли и запиши ответ каждой задачи Миша купил тетради и заплатил 27 руб. Костя купил в 6 раз больше таких же тетрадей Сколько заплатил Костя за свои тетради
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Автор: Гость
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Гость:
27 надо умножить на 6 = 162 руб
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