Реши задачу Вычисли и запиши ответ каждой задачи Миша купил тетради и заплатил 27 руб. Костя купил в 6 раз больше таких же тетрадей Сколько заплатил Костя за свои тетради

Математика

Реши задачу Вычисли и запиши ответ каждой задачи Миша купил тетради и заплатил 27 руб. Костя купил в 6 раз больше таких же тетрадей Сколько заплатил Костя за свои тетради

Автор: Гость