Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. Площадь комнат в двухкомнатной квартире сос??авляет 21 кв.м и 14 кв.м, а общая площадь квартиры - 50 кв.м 50 кв.дм. На сколько больше жилая площадь этой квартиры, чем нежилая?

Математика

Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. Площадь комнат в двухкомнатной квартире сос??авляет 21 кв.м и 14 кв.м, а общая площадь квартиры - 50 кв.м 50 кв.дм. На сколько больше жилая площадь этой квартиры, чем нежилая?

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