Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. Площадь комнат в двухкомнатной квартире сос??авляет 21 кв.м и 14 кв.м, а общая площадь квартиры - 50 кв.м 50 кв.дм. На сколько больше жилая площадь этой квартиры, чем нежилая?

Математика
Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. Площадь комнат в двухкомнатной квартире сос??авляет 21 кв.м и 14 кв.м, а общая площадь квартиры - 50 кв.м 50 кв.дм. На сколько больше жилая площадь этой квартиры, чем нежилая?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15м.кв;50дм.кв. Вот.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На путь по течению реки моторная лодка затратила 3 часа,а на тот же путь против теч??ния реки 5 часов.Какова скорость лодки в стоячей воде,если ско...
Ответить
Литература
Общая информация об авторе и книге ослиная шкура Помогите пожалуста
Ответить
Английский язык
Помагите плиз я не могу.завтро тест.помогите.
Ответить
Математика
Найти сумму 5\8 плюс (-1\4)
Ответить
Математика
Напишите какую-нибудь десятичную дробь вместо *, чтобы получилось верное неравенство 10,5< * < 10,51
Ответить