Реши задачу Вычисли и запиши ответ Сколько кирпичей потребуется для строительства стены длиной 12 метр толщиной 40 сантиметров и высотой 4 метр если размер кирпича 25

Математика
Реши задачу Вычисли и запиши ответ Сколько кирпичей потребуется для строительства стены длиной 12 метр толщиной 40 сантиметров и высотой 4 метр если размер кирпича 25
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*0,4*4=19,2м³ объем стены 0,25*0,15*0,04=0,0015м³ один кирпич 19,2:0,0015=12800кирпичей  :)
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