Реши задачу Вычисли и запиши ответ Сколько кирпичей потребуется для строительства стены длиной 12 метр толщиной 40 сантиметров и высотой 4 метр если размер кирпича 25

Математика

Реши задачу Вычисли и запиши ответ Сколько кирпичей потребуется для строительства стены длиной 12 метр толщиной 40 сантиметров и высотой 4 метр если размер кирпича 25

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