Реши задачу Вычисли и запиши ответ стоимость 1 килограмм помидоров в 3 раза или на 30 руб. больше чем 1 килограмм картофеля какова цена картофеля и цена помидоров покажи на схеме Какая часть полоски изображает 30 руб. помогите ...
Математика
Реши задачу Вычисли и запиши ответ стоимость 1 килограмм помидоров в 3 раза или на 30 руб. больше чем 1 килограмм картофеля какова цена картофеля и цена помидоров покажи на схеме Какая часть полоски изображает 30 руб. помогите сделать задание 133 прям сейчас пожалуйста надо просто завтра задание к школе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*3=60 2я часть полоски
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