Реши задачу Вычисли и запиши ответ стоимость 1 килограмм помидоров в 3 раза или на 30 руб. больше чем 1 килограмм картофеля какова цена картофеля и цена помидоров покажи на схеме Какая часть полоски изображает 30 руб. помогите ...

Математика

Реши задачу Вычисли и запиши ответ стоимость 1 килограмм помидоров в 3 раза или на 30 руб. больше чем 1 килограмм картофеля какова цена картофеля и цена помидоров покажи на схеме Какая часть полоски изображает 30 руб. помогите сделать задание 133 прям сейчас пожалуйста надо просто завтра задание к школе

Автор: Гость