Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. В двух стопках 54 тетради. Сколько тетрадей в ??аждой стопке, если в первой стопке в 2 раза меньше тетрадей, чем во второй
Математика
Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. В двух стопках 54 тетради. Сколько тетрадей в ??аждой стопке, если в первой стопке в 2 раза меньше тетрадей, чем во второй
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть во второй стопке х, тогда в первой 2х. х+2х=54 3х=54 х=18 18*2=36 Отвт: в первой стопке 18, во второй стопке 36 книг
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