Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. В двух стопках 54 тетради. Сколько тетрадей в ??аждой стопке, если в первой стопке в 2 раза меньше тетрадей, чем во второй

Математика

Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. В двух стопках 54 тетради. Сколько тетрадей в ??аждой стопке, если в первой стопке в 2 раза меньше тетрадей, чем во второй

Автор: Гость