Реши задачу высота дома 27 м ,а высота рябины 8 м. Во сколько раз рябина ниже дома? если поделить будет 27:8=3,375

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Реши задачу высота дома 27 м ,а высота рябины 8 м. Во сколько раз рябина ниже дома? если поделить будет 27:8=3,375

Автор: Гость