Реши задачу. Запиши краткую запись. В магазине было 50 столов. Из них 10 столов детск??е, а остальные офисные. Сколько офисных столов в магазине?

Математика

Реши задачу. Запиши краткую запись. В магазине было 50 столов. Из них 10 столов детск??е, а остальные офисные. Сколько офисных столов в магазине?

Автор: Гость