Реши задачу. Запиши краткую запись. В магазине было 50 столов. Из них 10 столов детск??е, а остальные офисные. Сколько офисных столов в магазине?
Математика
Реши задачу. Запиши краткую запись. В магазине было 50 столов. Из них 10 столов детск??е, а остальные офисные. Сколько офисных столов в магазине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50-10=40столов. Ответ:40 офисных столов в магазине
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