решил задачу. Два друга одновременно вышли из домов и пошли по одной и той же улице навстречу друг другу. Скорость первого была 50 м/минуту, а второго 20 м/минуту больше.Они встретятся через 35 минут . Какое расстоян...
решил задачу. Два друга одновременно вышли из домов и пошли по одной и той же улице навстречу друг другу. Скорость первого была 50 м/минуту, а второго 20 м/минуту больше.Они встретятся через 35 минут . Какое расстояние между домами ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
50+20 =70 м/мин скорость второго 50+70=120 м/мин скорость сближения 120*35 мин=4200 метров = 4 км 200 метро ответ: расстояние между домами 4 км 200 метров