Решить примеры в столбик 864:8,17*29,992:8,432:48,45*18,576:24,52*14,832:4,510:5,27*25,270:17,28*34,529:23,408:4,405*7,891:33,46*16,954:53,474:6,320*3,672:21,24*25,336:48,522:9,136*7,648:81,41*23,190х5
Математика
Решить примеры в столбик 864:8,17*29,992:8,432:48,45*18,576:24,52*14,832:4,510:5,27*25,270:17,28*34,529:23,408:4,405*7,891:33,46*16,954:53,474:6,320*3,672:21,24*25,336:48,522:9,136*7,648:81,41*23,190х5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это же легко я все решила за 10 минут без таблицы умножения
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