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Решить пропорцию 1.1:15=2 1\5:х
Математика
Решить пропорцию 1.1:15=2 1\5:х
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
15*2 1/5 = 1,1х 1,1х=33 х=30
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