Решить решить задачу двумя способами 48 пакета с молоком и 36 пакетов с кефиром и сп??собами в одинаковые ящики по 6 пакет В каждой На сколько больше ящиков получилось с молоком чем с кефиром

Математика

Решить решить задачу двумя способами 48 пакета с молоком и 36 пакетов с кефиром и сп??собами в одинаковые ящики по 6 пакет В каждой На сколько больше ящиков получилось с молоком чем с кефиром

Автор: Гость