Решить решить задачу двумя способами 48 пакета с молоком и 36 пакетов с кефиром и сп??собами в одинаковые ящики по 6 пакет В каждой На сколько больше ящиков получилось с молоком чем с кефиром
Математика
Решить решить задачу двумя способами 48 пакета с молоком и 36 пакетов с кефиром и сп??собами в одинаковые ящики по 6 пакет В каждой На сколько больше ящиков получилось с молоком чем с кефиром
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48-36=12(п.) 12:8=на 2(ящ.) ответ 2 ящика
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