Решить с обьяснениями Рабочий за 8 часов изготовил 352 детали.Сколько деталей он и??готовил за 200 часов?
Математика
Решить с обьяснениями Рабочий за 8 часов изготовил 352 детали.Сколько деталей он и??готовил за 200 часов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим не помню название хД 8 - 352 200 - х 200*352,а затем : 8 получим 8800 Ответ: 8800 деталей рабочий изготовил за 200 часов
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