Решить с обьяснениями Рабочий за 8 часов изготовил 352 детали.Сколько деталей он и??готовил за 200 часов?

Математика

Решить с обьяснениями Рабочий за 8 часов изготовил 352 детали.Сколько деталей он и??готовил за 200 часов?

Автор: Гость