Решить скобка откривается восемь семь двенадцатых плюс три один пятых скобка зак??ывается минус семь пять двенадцатых

Математика
Решить скобка откривается восемь семь двенадцатых плюс три один пятых скобка зак??ывается минус семь пять двенадцатых
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Гость:
Надеюсь все понятно ......
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