Решить треугольник ABC. Угол C=90° a) AC=20; Угол A=25°34' б) AB=20\√3; AC=10 Упростить а)cos²-1 б)(sin+cos)²+(sin-cos)² в)cos*tg+sin
Математика
Решить треугольник ABC. Угол C=90° a) AC=20; Угол A=25°34' б) AB=20\√3; AC=10 Упростить а)cos²-1 б)(sin+cos)²+(sin-cos)² в)cos*tg+sin
Ответ(ы):
Гость:
Б) cos² - 1 = cos² - (sin² + cos²) = cos² - sin² -cos² = sin² ( sin + cos)² + (sin - cos)² = sin²+ 2sincos + cos² + sin² - 2 sincos + cos² = 2 cos*tg + sin = cos*sin/cos + sin = 2sin
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