Решить уравнение: 2cos(x/2)=1+cosx
Алгебра
Решить уравнение: 2cos(x/2)=1+cosx
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итак cosx = cos(2·(x\2)) = 2cos^2(x\2) - 1 Замена: cos(x\2) = a 1 + 2a^2 - 1 = a 2a^2 = a 1) a=0 cos(x\2)=0 x\2 = pi\2 + pi·k х=pi + 2·pi·k, k - целое 2)a = 1\2 cos(x\2)=1\2 x\2 = +\-pi\3 + 2pi·n х=+\-2pi\3 + 4·pi·n, n - целое Ответ: х1 = pi + 2·pi·k х2 = 2pi\3 + 4·pi·n х3 = - 2pi\3 + 4·pi·n n,k - целые
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