Решить уравнение  4sin^2x=1-4cosx

Алгебра
Решить уравнение  4sin^2x=1-4cosx
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4sin^2x=1-4cosx 4(1-cos^2x)=1-4cosx 4-4cos^2x=1-4cosx -4cos^2x+4cosx+3=0 |*(-1) 4cos^2x-4cosx-3=0 cosx=t 4t^2-4t-3=0 D=16+48=64 t1=(4+8)/8=1.5 не подходит т.к. больше единицы cos быть не может t2=(4-8)/8=-1/2 cosx=-1/2 x=+-2p/3+2pk; k принадлежит Z
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