Решить уравнение памагиде пожалуйсто ришить 1) 5-2(х-1)=4-х 2) 5(1-х)=2(х-8) 3) 5(1-х)-10=2(х+1) 4) 9-5(х+1)=4+х 5) 7(1-2х)=4+3(х+1) 6) 3(1-х)-5(х+2)=1-4х 7) 8-3х=4(х-1)-(х-6)
Математика
Решить уравнение памагиде пожалуйсто ришить 1) 5-2(х-1)=4-х 2) 5(1-х)=2(х-8) 3) 5(1-х)-10=2(х+1) 4) 9-5(х+1)=4+х 5) 7(1-2х)=4+3(х+1) 6) 3(1-х)-5(х+2)=1-4х 7) 8-3х=4(х-1)-(х-6)
Ответ(ы):
Гость:
1) 5-2x+2=4-x 5+2-4=-x+2x 3=x x=3 2) 5(1-x)=2(x-8) 5-5x=2x-16 5+16=2x+5x 21=7x 7x=21 x=3 5(1-x)-10=2(x+1) 5-5x-10=2x+2 5-10-2=2x+5x -7=7x 7x=-7 x=-1 все, дальше не буду решать.....скучно стало 3)
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