Решить уравнение: x^3+16x^2+64x=0

Алгебра
Решить уравнение: x^3+16x^2+64x=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вынесем общий множитель за скобки: x*(x^2+16X+64)=0 x=0    или     x^2+16x+64=0                     Xпервый + Xвторой = -16                     Xпервый * Xвторой = 64                     Xпервый=-8                     Xвторой=-8 Ответ: x=0, x=-8
Гость:
x(x^2+16x+64)=0, x(x+4)^2=0, x=0 или (x+8)^2=0, корни-(0,-8)
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