Решить уравнение: x^3+16x^2+64x=0
Алгебра
Решить уравнение: x^3+16x^2+64x=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вынесем общий множитель за скобки: x*(x^2+16X+64)=0 x=0 или x^2+16x+64=0 Xпервый + Xвторой = -16 Xпервый * Xвторой = 64 Xпервый=-8 Xвторой=-8 Ответ: x=0, x=-8
Гость:
x(x^2+16x+64)=0, x(x+4)^2=0, x=0 или (x+8)^2=0, корни-(0,-8)
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