Решить уравнением. Два трактора должны вспахать 219 га. Первый трактор в день может вспахать 14 га, а второй - 15 га. Через сколько дней после начала работы второго трактора к нему должен присоединиться первый трактор, чтобы вс...
Математика
Решить уравнением. Два трактора должны вспахать 219 га. Первый трактор в день может вспахать 14 га, а второй - 15 га. Через сколько дней после начала работы второго трактора к нему должен присоединиться первый трактор, чтобы вся работа была выполнена за 9 дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВТорой трактор должен проработать все 9 дней 15*9=135 га 219-135=84 га остается для первого 84/14= 6 дней должен проработать первый 9-6=3 дня отдыхает ответ через 3 дня
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