Решить уравнением. Два трактора должны вспахать 219 га. Первый трактор в день может вспахать 14 га, а второй - 15 га. Через сколько дней после начала работы второго трактора к нему должен присоединиться первый трактор, чтобы вс...

Математика

Решить уравнением. Два трактора должны вспахать 219 га. Первый трактор в день может вспахать 14 га, а второй - 15 га. Через сколько дней после начала работы второго трактора к нему должен присоединиться первый трактор, чтобы вся работа была выполнена за 9 дней?

Автор: Гость