Решить уравнения: (В принципе, решила, но не уверена). Заранее благодарна вам! а)y^3-16y=0 б)64y^2-25=0 в)x^2+9=0 г)y^3+9y=0 д)(x+3)^2-49=0 е)(y-4)^2-(y+3)^2=0

Гость: Гость:

А) y^3 - 16y = 0 y(y^2 - 16) =0 y =0 y^2 - 16 =0 y^2 = 16 y = 4 y = - 4 Ответ: y1 = 0, y2 = 4, y3 = - 4. б) 64y^2 - 25 = 0 (8y - 5)(8y + 5) = 0 8y - 5 = 0 8y = 5 y 1= 5/8 8y + 5 = 0 8y = - 5 y2 = - 5/8 в) x^2 + 9 = 0 x^2 = - 9 - корней нет,так как нельзя извлечь корень из отрицательного числа. г) y^3 + 9y =0 y(y^2 + 9) = 0 y = 0 y^2 + 9 = 0 y^2 = - 9 - корней нет. Ответ: y = 0. д) (x + 3)^2 - 49 = 0 (x + 3 - 7)(x + 3 + 7) =0 (x - 4)(x + 10) =0 x- 4 = 0 x1 = 4 x + 10 = 0 x2 = - 10 е) ( y - 4)^2 - (y + 3)^2 = 0 (y - 4 - y - 3)(y - 4 + y + 3) = 0 - 7( 2y - 1) = 0 2y - 1 = 0 2y = 1 y =0,5