Решить всё соревнований два спортсмена стартовали в 11 ч 06 мин. Один из них пробежа?? дистанцию за 1мин 57 с , а с другой пришёл к финишу на 5 с позже. Какое время показывал секундомер , когда прибежал второй спортсмен ? Сколь...
Математика
Решить всё соревнований два спортсмена стартовали в 11 ч 06 мин. Один из них пробежа?? дистанцию за 1мин 57 с , а с другой пришёл к финишу на 5 с позже. Какое время показывал секундомер , когда прибежал второй спортсмен ? Сколько времени показавали чася, кода прибижал каждый из них?
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