решить задачу ‘ да 4 платья и 5 джемперов израсходовали 6,8 кг пряжи Сколько пряжи и??ет на одно платье Если на один джемпер ушло 0,6 кг ‚ пряжи › Расшить уравнения изменится произведение двух десятичных дробей если в множителе...
Математика
решить задачу ‘ да 4 платья и 5 джемперов израсходовали 6,8 кг пряжи Сколько пряжи и??ет на одно платье Если на один джемпер ушло 0,6 кг ‚ пряжи › Расшить уравнения изменится произведение двух десятичных дробей если в множителе перенесем запятую вправо через две цифры а в другом множителе влево через четыре цифры в некоторой десятичной дроби перенести запятую вправо через один знак то дробь увеличится на 32,13. Найдите эту дробь
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