Решить задачу два автомобиля выехали в разное время в одном направлении едут со с??оростью 75 км ч 90 километров час 1 автомобиль выехал на 2:00 раньше догонит ли его второй автомобиль Через сколько часов на каком расстоянии от...
Математика
Решить задачу два автомобиля выехали в разное время в одном направлении едут со с??оростью 75 км ч 90 километров час 1 автомобиль выехал на 2:00 раньше догонит ли его второй автомобиль Через сколько часов на каком расстоянии от начала пути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75 (х+2) = 90х 75х+150 = 90х 15х=150 х = 10 время через которое второй догонит первого 90*10 = 900 км через столько км второй догинит первого
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