Решить задачу два автомобиля выехали в разное время в одном направлении едут со с??оростью 75 км ч 90 километров час 1 автомобиль выехал на 2:00 раньше догонит ли его второй автомобиль Через сколько часов на каком расстоянии от...

Математика

Решить задачу два автомобиля выехали в разное время в одном направлении едут со с??оростью 75 км ч 90 километров час 1 автомобиль выехал на 2:00 раньше догонит ли его второй автомобиль Через сколько часов на каком расстоянии от начала пути

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