Решить задачу два пешехода вышли одновременно на встречу друг другу и встретилис?? через 2,5 ч.Скорость первого пешехода равна 4,2 км ч ,а скорость второго 5,2 км ч .Какое расстояние было между пешеходами в начале движения?

Математика

Решить задачу два пешехода вышли одновременно на встречу друг другу и встретилис?? через 2,5 ч.Скорость первого пешехода равна 4,2 км ч ,а скорость второго 5,2 км ч .Какое расстояние было между пешеходами в начале движения?

Автор: Гость