Решить задачу два пешехода вышли одновременно на встречу друг другу и встретилис?? через 2,5 ч.Скорость первого пешехода равна 4,2 км ч ,а скорость второго 5,2 км ч .Какое расстояние было между пешеходами в начале движения?
Математика
Решить задачу два пешехода вышли одновременно на встречу друг другу и встретилис?? через 2,5 ч.Скорость первого пешехода равна 4,2 км ч ,а скорость второго 5,2 км ч .Какое расстояние было между пешеходами в начале движения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,2+5,2=9,4 км/ч Скорость сближения 9,4*2,5=23,5 км было расстояние между ними
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