Решить задачу. Два всадника выехвли из поселка в одном напровлении. Скорость одно??о всадника 10км/ч а у другого 8км/ч Через сколько часов расстояние между ними будет состовлять 6 км?б) Из поселков находящихся на расстоянии 30к...

Математика

Решить задачу. Два всадника выехвли из поселка в одном напровлении. Скорость одно??о всадника 10км/ч а у другого 8км/ч Через сколько часов расстояние между ними будет состовлять 6 км?б) Из поселков находящихся на расстоянии 30км,выехали два всадника в направлении озера.Скорость всадника выехавшего из дальнего к озеру поселка 12км/ч а из ближнего -6км/ч Через какое время один всадник догонит другого?

Автор: Гость