Решить задачу. Два всадника выехвли из поселка в одном напровлении. Скорость одно??о всадника 10км/ч а у другого 8км/ч Через сколько часов расстояние между ними будет состовлять 6 км?б) Из поселков находящихся на расстоянии 30к...
Математика
Решить задачу. Два всадника выехвли из поселка в одном напровлении. Скорость одно??о всадника 10км/ч а у другого 8км/ч Через сколько часов расстояние между ними будет состовлять 6 км?б) Из поселков находящихся на расстоянии 30км,выехали два всадника в направлении озера.Скорость всадника выехавшего из дальнего к озеру поселка 12км/ч а из ближнего -6км/ч Через какое время один всадник догонит другого?
Ответ(ы):
Гость:
А) 6:(10-8)=3(ч)- t Ответ: через 3 часа. б) 30:(12-6)=5(ч) Ответ через 5 часов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Английский язык
Пожалуйста, очень нужно! Сочинение по английскому 150 слов how would you answer tracy "how does your school help you to prepare for the future?"