Решить задачу. Два всадника выехвли из поселка в одном напровлении. Скорость одно??о всадника 10км/ч а у другого 8км/ч Через сколько часов расстояние между ними будет состовлять 6 км?б) Из поселков находящихся на расстоянии 30к...

Математика
Решить задачу. Два всадника выехвли из поселка в одном напровлении. Скорость одно??о всадника 10км/ч а у другого 8км/ч Через сколько часов расстояние между ними будет состовлять 6 км?б) Из поселков находящихся на расстоянии 30км,выехали два всадника в направлении озера.Скорость всадника выехавшего из дальнего к озеру поселка 12км/ч а из ближнего -6км/ч Через какое время один всадник догонит другого?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) 6:(10-8)=3(ч)- t Ответ: через 3 часа. б) 30:(12-6)=5(ч) Ответ через 5 часов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Англ помогите ответы написать пж
Ответить
Русский язык
Как составит рассказ.сутрааняушлавшколу.
Ответить
Английский язык
Пожалуйста, очень нужно! Сочинение по английскому 150 слов how would you answer tracy "how does your school help you to prepare for the future?"
Ответить
Алгебра
2х+3= 3х+2 х+2 х срочно скажи пожалуйста ответ
Ответить
Русский язык
Что значит выписать прилагательные вместе с теми существительными с которыми они согласуются
Ответить