Решить задачу и написать краткое условия к задаче.На три полке расставили 15 книг со сказками и 9 книг со стихами поровну. По сколько книг поставили на каждую полку?

Математика

Решить задачу и написать краткое условия к задаче.На три полке расставили 15 книг со сказками и 9 книг со стихами поровну. По сколько книг поставили на каждую полку?

Автор: Гость