Решить задачу и написать краткое условия к задаче.На три полке расставили 15 книг со сказками и 9 книг со стихами поровну. По сколько книг поставили на каждую полку?
Математика
Решить задачу и написать краткое условия к задаче.На три полке расставили 15 книг со сказками и 9 книг со стихами поровну. По сколько книг поставили на каждую полку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: 3 полки 15 книг со сказками 9 книг со стихами Решение: 1)15:3=5 (книг со сказками) - на 1 полке 2)9:3=3 (книги со стихами) - на 1 полке Ответ: 5 и 3
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