Решить задачу: картофель содержит 20% крахмала. Сколько картофеля надо взять для получения 200 кг крахмала?

Математика

Решить задачу: картофель содержит 20% крахмала. Сколько картофеля надо взять для получения 200 кг крахмала?

Автор: Гость