Решить задачу: картофель содержит 20% крахмала. Сколько картофеля надо взять для получения 200 кг крахмала?
Математика
Решить задачу: картофель содержит 20% крахмала. Сколько картофеля надо взять для получения 200 кг крахмала?
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