Решить задачу маленький водяной любил съезжать с мельничного колеса в один из дней он съехал с него 1050 раз седьмую часть всех поездок он совершил на животе третью часть на спине ,а пятую часть оставшихся поездок на корточках ...

Математика
Решить задачу маленький водяной любил съезжать с мельничного колеса в один из дней он съехал с него 1050 раз седьмую часть всех поездок он совершил на животе третью часть на спине ,а пятую часть оставшихся поездок на корточках ,Сколько раз он съехал с колеса на корточках
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1050×1/7=150 раз на животе 1050×1/3=350 раз на спине 150+350=500 раз на спине и на животе вместе 1050-500=550 раз на корточках
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Изложение семьи Житковых
Ответить
Окружающий мир
Что относется к групе водорасли
Ответить
Русский язык
Цветной лежит солома плоская прыгун спит молчат облака близкая смеется урок цыпк?? существительное прилагательное глагол
Ответить
Геометрия
Периметр Ромба 72 см ,острый угол равен 60 Найти длину диагонали BD
Ответить
Математика
Сколько секунд в одном часе срочно пожалуцста помогите
Ответить