Решить задачу маленький водяной любил съезжать с мельничного колеса в один из дней он съехал с него 1050 раз седьмую часть всех поездок он совершил на животе третью часть на спине ,а пятую часть оставшихся поездок на корточках ...

Математика

Решить задачу маленький водяной любил съезжать с мельничного колеса в один из дней он съехал с него 1050 раз седьмую часть всех поездок он совершил на животе третью часть на спине ,а пятую часть оставшихся поездок на корточках ,Сколько раз он съехал с колеса на корточках

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