Решить задачу маленький водяной любил съезжать с мельничного колеса в один из дней он съехал с него 1050 раз седьмую часть всех поездок он совершил на животе третью часть на спине ,а пятую часть оставшихся поездок на корточках ...
Математика
Решить задачу маленький водяной любил съезжать с мельничного колеса в один из дней он съехал с него 1050 раз седьмую часть всех поездок он совершил на животе третью часть на спине ,а пятую часть оставшихся поездок на корточках ,Сколько раз он съехал с колеса на корточках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1050×1/7=150 раз на животе 1050×1/3=350 раз на спине 150+350=500 раз на спине и на животе вместе 1050-500=550 раз на корточках
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