Решить задачу. На склад было 930ц и 360ц фруктов.Когда часть овощей и фруктов увезли, ??а складе осталась третья часть овощей и третья чась фруктов. Сколько всего овощей и фруктов увезли со склада?

Математика
Решить задачу. На склад было 930ц и 360ц фруктов.Когда часть овощей и фруктов увезли, ??а складе осталась третья часть овощей и третья чась фруктов. Сколько всего овощей и фруктов увезли со склада?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 930:3=310 ц овощей осталось2. 930-310=620 ц овощей увезли3. 360:3=120 ц фруктов осталось4. 360-120=240 ц фруктов увезли 

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