Решить задачу. На склад было 930ц и 360ц фруктов.Когда часть овощей и фруктов увезли, ??а складе осталась третья часть овощей и третья чась фруктов. Сколько всего овощей и фруктов увезли со склада?

Математика

Решить задачу. На склад было 930ц и 360ц фруктов.Когда часть овощей и фруктов увезли, ??а складе осталась третья часть овощей и третья чась фруктов. Сколько всего овощей и фруктов увезли со склада?

Автор: Гость