Решить задачу первый 3:00 поезд ехал со средней скоростью 66 километров час оставшиеся 4 часа со средней скоростью 62 километров час Какое расстояние он проехал за это время

Математика

Решить задачу первый 3:00 поезд ехал со средней скоростью 66 километров час оставшиеся 4 часа со средней скоростью 62 километров час Какое расстояние он проехал за это время

Автор: Гость