Решить задачу первый 3:00 поезд ехал со средней скоростью 66 километров час оставшиеся 4 часа со средней скоростью 62 километров час Какое расстояние он проехал за это время

Математика
Решить задачу первый 3:00 поезд ехал со средней скоростью 66 километров час оставшиеся 4 часа со средней скоростью 62 километров час Какое расстояние он проехал за это время
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*66=198 км за 3 часа  4*62=248 км за 4 часа  248+198=446 км Ответ ;446 км 
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