Решить задачу по математике 6 класс дедушке 58 лет, его сыну 32 года, внукам 11 и 7 лет. ??ерез сколько лет возраст дедушки будет равен сумме возрастов сына и внуков
Математика
Решить задачу по математике 6 класс дедушке 58 лет, его сыну 32 года, внукам 11 и 7 лет. ??ерез сколько лет возраст дедушки будет равен сумме возрастов сына и внуков
Ответ(ы):
Гость:
Их возраст будет равен через х количества летТак как он должен быть равным, то 58+х=(32+х)+(11+х)+(7+х)58+х=50+3х2х=8х=4 Значит через 4 года возраст дедушки будет равен сумме возрастов сына и внуков.
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