Решить задачу: Расстояние между пунктами а и b, находящимися на одной прямой равн?? 500000 м. Каково расстояние между путниками, каждый из которых прошёл из пунктов a и b по 700 м в противоположных направлениях?

Математика

Решить задачу: Расстояние между пунктами а и b, находящимися на одной прямой равн?? 500000 м. Каково расстояние между путниками, каждый из которых прошёл из пунктов a и b по 700 м в противоположных направлениях?

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