Решить задачу: Расстояние между пунктами а и b, находящимися на одной прямой равн?? 500000 м. Каково расстояние между путниками, каждый из которых прошёл из пунктов a и b по 700 м в противоположных направлениях?
Математика
Решить задачу: Расстояние между пунктами а и b, находящимися на одной прямой равн?? 500000 м. Каково расстояние между путниками, каждый из которых прошёл из пунктов a и b по 700 м в противоположных направлениях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
700+700=1400м-на 1400м путники ещё отдалились друг от друга. 500000+1400=501400м=501,4км расстояние между путниками от пункта А до пункта В.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Биология
Русский язык
Подберите к глаглам 1лица и 3лица, отвечающие на вопрос Подошёл (к кому?) Вспомнил (о ком?) Возвратился (с кем?) Спросил (у кого?)